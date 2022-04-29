İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

19-45 yaş arası herkes 5.000 TL maaşla işe başlayacak. İŞKUR seri şekilde 115.140 işçi alımı yapıyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde iş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları sorgulamaya devam ediyor. Kurum tarafından ilanlar güncellendi. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022'nin başından bu yanda 446 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 115 bini aşkın açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Yapılan duyurular ile yeni ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Diğer yandan iş ilanlarına başvurmak için kurum üzerinden kayıtlarını oluşturmaları gerekiyor. İşte, İŞKUR Nisan ayı 2022 güncel ilanlar...