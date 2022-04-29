29 Nisan 2022, Cuma
İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...
İş arayışında olan vatandaşlar ilanların son dakika olarak duyurulduğu İŞKUR üzerinden takiplerini sürdürüyor. Kurum tarafından ilanlar belirli periyotlarla güncelleniyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde kadrolar yeniden güncellendi. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektörde açılan güncel ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuruları tamamlanan adaylar sonuçları yine kurum üzerinden görüntüleniyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 19:07
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