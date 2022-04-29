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Haberler Galeri İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

İş arayışında olan vatandaşlar ilanların son dakika olarak duyurulduğu İŞKUR üzerinden takiplerini sürdürüyor. Kurum tarafından ilanlar belirli periyotlarla güncelleniyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde kadrolar yeniden güncellendi. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektörde açılan güncel ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuruları tamamlanan adaylar sonuçları yine kurum üzerinden görüntüleniyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 19:07
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İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

19-45 yaş arası herkes 5.000 TL maaşla işe başlayacak. İŞKUR seri şekilde 115.140 işçi alımı yapıyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde iş arayışında olan vatandaşlar güncel ilanları sorgulamaya devam ediyor. Kurum tarafından ilanlar güncellendi. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, 2022'nin başından bu yanda 446 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 115 bini aşkın açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Yapılan duyurular ile yeni ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Diğer yandan iş ilanlarına başvurmak için kurum üzerinden kayıtlarını oluşturmaları gerekiyor. İşte, İŞKUR Nisan ayı 2022 güncel ilanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

İstihdam piyasası hareketlendi. Özel sektör eleman alımına hız verdi. Açık işler 115 bini aştı.

Türkiye İş Kurumu'ndaki (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti.

Yılbaşından bu yana 446 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 115 bini aşkın açık iş bulunuyor.

En çok 20 bin 820 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 400 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 4 bin 65 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 604 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.

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İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

2 bin 564 kişiyle makineci (dikiş), bin 747 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, bin 612 kişiyle ön muhasebeci en çok eleman aranan açık işler arasında yer alıyor.

İş arayanlar, isterlerse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

Meslek Açık İş Sayısı

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Tıp Teknisyeni 30
Açık Hava Depo Görevlisi 2
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 33
Ağ Teknolojileri Elemanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 39
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1
Ağaç Palet İmalatçısı 35
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 4
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 2

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İŞKUR 81 İLDE ALIM YAPILIYOR! 4.500 - 5.000 - 6.000 TL maaşla işe başlayacak! 18 - 55 yaş arası başvurabilir! Deneyimli, deneyimsiz...

Ahşap Ambalaj İşçisi 12
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 33
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 13
Ahşap Doğrama İmalatçısı 9
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 5
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 6
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 14
Ahşap İskeletçi 47