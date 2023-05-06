HaberlerGaleriMayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? T.C Kimlik numaralarına göre...
Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? T.C Kimlik numaralarına göre...
"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın başında yatan ödemeler hakkında son dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama bekleniyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı sosyal yardım paraları yattı mı? T.C Kimlik numaralarına göre...