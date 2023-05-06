HaberlerGaleri1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! EYT'siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! Staj ve çıraklık sigortası...
1800 gün prim, 41,42,43,44 yaşında 2 - 6 yıl arası erken emeklilik! EYT'siz 2000 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! Staj ve çıraklık sigortası...
Türkiye'de erken emeklilik için formüller masaya gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için detaylar belli olmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte yaklaşık 2 buçuk milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT'li olmak için sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartları önem taşıyor. Diğer yandan erken emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. İşte erken emeklilik için detaylar!