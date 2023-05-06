BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Araç sahiplerine müjde! Benzin indirimi az önce geldi! Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs Perşembe günü motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise indirim benzine uygulandı. Peki güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim mi geldi, ne zaman? İşte 6 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir güncel fiyat listesi 2023!