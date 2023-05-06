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Haberler Galeri BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Araç sahiplerine müjde! Benzin indirimi az önce geldi! Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs Perşembe günü motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise indirim benzine uygulandı. Peki güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim mi geldi, ne zaman? İşte 6 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir güncel fiyat listesi 2023!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:37
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BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıta peş peşe gelen indirim haberleri araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor! Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Bu noktada vatandaşlar, benzine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? sorusunu gündeme getirdi. Son dakika haberine göre benzine yeni bir indirim daha geldi. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 2023!

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BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ!

6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.

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BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

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BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.

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BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

6 MAYIS GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI!

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 19,24 TL

Motorin fiyatı: 17,91 TL