Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Son dakika... Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs'ta açıklandı. TÜİK tarafından enflasyon oranının açıklanması ile birlikte bu aya ilişkin kira zam oranı da belirlendi. Mayıs ayında kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, yasal zam oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte Mayıs ayı kira artış oranı...