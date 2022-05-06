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Haberler Galeri Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Son dakika... Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs'ta açıklandı. TÜİK tarafından enflasyon oranının açıklanması ile birlikte bu aya ilişkin kira zam oranı da belirlendi. Mayıs ayında kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ve ev sahipleri, yasal zam oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte Mayıs ayı kira artış oranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:37
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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Mayıs ayı kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından mayıs ayına ait kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte Mayıs ayı kira artış oranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.