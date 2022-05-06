BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT sigara fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bu yıl içerisinde üç kez zamlanan sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilirken, BAT grubunda yer alan sigara markarlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Kent, Rothmans, Tekel 2000, Tekel 2001, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs güncel sigara fiyatları...