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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT sigara fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bu yıl içerisinde üç kez zamlanan sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilirken, BAT grubunda yer alan sigara markarlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Kent, Rothmans, Tekel 2000, Tekel 2001, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:42
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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? Mayıs ayı itibarıyla tüm sigara markalarına zam geldi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022 Kent, Rothmans, Tekel 2000, Tekel 2001, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 6 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL

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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Rothmans: 25,50 TL

Tekel 2000: 25,50 TL

Tekel 2001: 25,50 TL

Viceroy: 26,00 TL

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BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Pall Mall: 26,00 TL

Samsun: 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL