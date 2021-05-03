Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Nisan ayı enflasyon verisi bugün açıklandı. Enflasyon rakamı ile birlikte bu ay kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...