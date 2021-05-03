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Haberler Galeri Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Son dakika... Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Nisan ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon verisi ile birlikte gözler kira zamlarına çevrildi. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, mayıs ayı itibarıyla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Kira zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:17
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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Nisan ayı enflasyon verisi bugün açıklandı. Enflasyon rakamı ile birlikte bu ay kiralara yapılacak zam oranı da netleşti. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.