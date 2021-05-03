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Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
Son dakika... Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Nisan ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon verisi ile birlikte gözler kira zamlarına çevrildi. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, mayıs ayı itibarıyla ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Kira zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:17
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