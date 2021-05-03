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Haberler Galeri Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar da kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların sitelerini ziyaret ediyor. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyenler için bankaların güncel faizlerini sayfamızda derledik. İşte 3 Mayıs banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:06
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Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Kredi faiz oranları ne kadar? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler bankaların kredi kampanyalarına çevrildi. Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Mayıs ayı banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 3 Mayıs kredi faiz oranları...

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Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

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Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499

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Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Konut kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 120 ay vadeye kadar 1,37 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Taksit Tutarı:5.107,98 TL
Faiz Oranı:% 1,37
Yıllık Maliyet Oranı:% 17.994

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Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38