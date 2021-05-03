Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar da kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların sitelerini ziyaret ediyor. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyenler için bankaların güncel faizlerini sayfamızda derledik. İşte 3 Mayıs banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL