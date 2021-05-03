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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Koronavirüs salgınında artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle 29 Nisan akşamından 17 Mayıs tarihine kadar 17 gün sürecek tam kapanma dönemine geçildi. Söz konusu durumlarda işveren ve işçi sorun yaşamasın diye hükümet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneği kesilen nakdi ücret desteğinden yararlanabildi. Ancak aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılamıyor. Bu sebeple yapılacak olan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:59
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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Milliyet'in haberine göre söz konusu dönemde sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamına dahil edilmeyen belirli işkolları bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu işkollarında çalışanlar, e-Devlet üzerinden alacakları çalışma izin belgesi ile tam kapanmadan muaf tutulacak.

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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Tam kapanma döneminde uzaktan çalışma şartlarının uygun olmadığı işyerleri ise kapalı olacak. Bu yazı dizimizde tam kapanma döneminde çalışma hayatını ve çalışanların haklarını ele almaya çalışacağım.

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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

1-) Muaf tutulan hariç tam kapanma geçerli
Geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtilen işkolları haricindeki tüm işyerlerini kapsıyor.

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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerleri ile kişiler 43 maddelik bir listede tek tek sayılmış durumda.

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Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde genelgede belirtilen kamu veya özel sektör işyerlerinde çalışanların istisna kapsamında olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Bununla birlikte, bu kişilerin muafiyeti işyeri güzergahı ile sınırlı.