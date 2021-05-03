Çalışanlar dikkat! Tam kapanmada sistem değişti: Faizi ile birlikte geri alınacak

Koronavirüs salgınında artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle 29 Nisan akşamından 17 Mayıs tarihine kadar 17 gün sürecek tam kapanma dönemine geçildi. Söz konusu durumlarda işveren ve işçi sorun yaşamasın diye hükümet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneği kesilen nakdi ücret desteğinden yararlanabildi. Ancak aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılamıyor. Bu sebeple yapılacak olan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. İşte detaylar…