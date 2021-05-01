ANA SAYFA
Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
İhtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım ödemesi yapılıyor. Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından pandemi döneminde 1.000 TL olarak verilen sosyal yardım ödemesi 1.100 TL'ye yükseldi. e-Devlet üzerinden başvuru yapana şartları taşımaları halinde 1.100 TL verilecek. Pandemi sosyal yardım başvurusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 12:21
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11