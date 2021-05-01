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Haberler Galeri Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

İhtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım ödemesi yapılıyor. Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından pandemi döneminde 1.000 TL olarak verilen sosyal yardım ödemesi 1.100 TL'ye yükseldi. e-Devlet üzerinden başvuru yapana şartları taşımaları halinde 1.100 TL verilecek. Pandemi sosyal yardım başvurusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 12:21
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Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

1.100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirildi. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım ödemesi yapılıyor. Daha önce 1.000 TL olarak verilen yardım ödemesi tam kapanma sürecinin ardından 1.100 TL'ye çıkarıldı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...