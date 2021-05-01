Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...

1.100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirildi. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım ödemesi yapılıyor. Daha önce 1.000 TL olarak verilen yardım ödemesi tam kapanma sürecinin ardından 1.100 TL'ye çıkarıldı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...