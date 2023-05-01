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Haberler Galeri 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birinci derece memurların 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu? Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika?

Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 13:08
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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

"3600 ek gösterge kimlere verilecek, memurlar faydalanacak mı?" sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Konuya dair detaylar merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Bilgin, "Çözülmemiş bir konu var sendikacılarımızla görüştük. 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların hakkı olarak düzenlememiz gerekir." dedi.

Bakan bilgin, konuyla ilgili kanun teklifinin hazır olduğunu kaydetti.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde etkili olan önemli bir katsayı olarak biliniyor.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

3600 ek gösterge memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirleniyor.