3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birinci derece memurların 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu? Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika?