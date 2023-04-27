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Haberler Galeri EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...

EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru işlemleri tamamlananlar emeklilik hayallerine kavuştu. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar ise emeklilik için detayları merak ediyor. Yeni emeklilik reformu ile şartların esnetilebileceği müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, kadınlara çocuk sayılarına yönelik düzenleme olabileceği sinyalini verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaş şartı aranmadan erken emeklilik hakkı verilen hastalıkların listesi yayımlandı. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:58
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EYT’siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C’li...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme onaylandı. Açıklamanın gelmesinin ardından başvurular hız kesmeden başladı. EYT yasası kapsamında ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şart kaldırılmıştı. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik reformu ile gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C’li...

KADEMELİ FORMÜL

EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var.

Örneğin; 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.

Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek.

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EYT’siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C’li...

YAŞ-PRİM-YIL KRİTERİ

Burada hem prim hem de yıl kriteri devreye girebilecek.

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EYT’siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C’li...

KISMİ EMEKLİLİKTE YAŞ İNDİRİMİ

Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50'ye erkeklerde 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek.

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EYT’siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C’li...

HİZMET TESPİT DAVASI

Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK'ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.

Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999'den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.