HaberlerGaleriEYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...
EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru işlemleri tamamlananlar emeklilik hayallerine kavuştu. Diğer yandan kapsam dışında kalanlar ise emeklilik için detayları merak ediyor. Yeni emeklilik reformu ile şartların esnetilebileceği müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, kadınlara çocuk sayılarına yönelik düzenleme olabileceği sinyalini verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaş şartı aranmadan erken emeklilik hakkı verilen hastalıkların listesi yayımlandı. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...