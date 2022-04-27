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Haberler Galeri Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? Her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım aylığının nisan ayı ödemeleri devam ederken, gözler mayıs ayı ödemelerine çevrildi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, mayıs ayı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:31
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Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan vatandaşlara evde bakım yardımı başlığı altında destek ödemesi yapılıyor. Mayıs ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Sosyal yardım ödemelerinin Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

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Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.