Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan vatandaşlara evde bakım yardımı başlığı altında destek ödemesi yapılıyor. Mayıs ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar? İşte son gelişmeler...