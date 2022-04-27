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Haberler Galeri Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz'da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz'da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

Emekli ve memur maaşı için büyük önem arz eden 3 enflasyon rakamı belli oldu. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları gündeme geldi. Bunun yanında Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve en düşük emekli maaşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs tarihini işaret eden, Bakan Bilgin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Güncel rakamlara göre hesaplanan maaşları sizler için haberimizde derledik. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 19:12
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Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz’da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

Emekli ve memur için çifte zam. Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak? sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başlıyor. Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da belli olurken, hesaplamalar yeniden güncellendi. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz’da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

ADIM ADIM ÇÖZÜLÜYOR

2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

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Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz’da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

HEM İŞÇİ SEVİNDİ HEM İŞVEREN

Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.

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Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz’da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen ile yaptığı toplantıların ardından memurun ek gösterge sorununu ortadan kaldıracak çalışmada sona geldi. Kapsamlı bir şekilde ele alınarak taslak metinlerin oluşturulduğu düzenlemede detaylar Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

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Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz’da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN YASALAŞACAK

Milyonlarca memurun beklediği ek gösterge düzenlemesi, kamuda çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilerek 2022 yılı bitmeden yasalaşacak.