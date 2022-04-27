Emekliye çifte zam yüzleri güldürecek! Temmuz'da maaşlar artacak! Zamlı maaş listesi şekillendi: En düşük 5.753 TL...

Emekli ve memur maaşı için büyük önem arz eden 3 enflasyon rakamı belli oldu. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları gündeme geldi. Bunun yanında Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve en düşük emekli maaşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs tarihini işaret eden, Bakan Bilgin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Güncel rakamlara göre hesaplanan maaşları sizler için haberimizde derledik. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak?