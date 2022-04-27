Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemekeri ile ilgili detaylar belli oldu. 4/A'lı işçi emeklileri, 4/B'li Bağ-Kur emeklileri ve 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerin hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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