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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemekeri ile ilgili detaylar belli oldu. 4/A'lı işçi emeklileri, 4/B'li Bağ-Kur emeklileri ve 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerin hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:15
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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

Bayram ikramiyesi yattı mı? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgil idetaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin tarihi açıklandı. Bayrama sayılı günler kalmasıyla birlikte ödemelerin başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün (27 Nisan) başladı. 22-26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

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Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar

İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.