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Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları emekli ve memur maaş zammını yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar Mayıs ayı enflasyon rakamlarının geleceği tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca beklenti anketleri yakından takip ediliyor. İşte, Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 23:52
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Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala enflasyon ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Enflasyon oranlar emekli ve memur maaşlarına gelecek zamda da etki oluyor. İşte, Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü açıklanacak. Açıklama geldiği anda 2021 memur ve emekli maaşlarına yönelik beklentiler ortaya çıkabilecek. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi her ayı belirli sayıda katılan ekonomistler tarafından sonuçlanıyor. Ancak mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları henüz açıklanmadı.

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Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

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Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.