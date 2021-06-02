ANA SAYFA
Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon rakamları emekli ve memur maaş zammını yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar Mayıs ayı enflasyon rakamlarının geleceği tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca beklenti anketleri yakından takip ediliyor. İşte, Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 23:52
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8