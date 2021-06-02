Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala enflasyon ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Enflasyon oranlar emekli ve memur maaşlarına gelecek zamda da etki oluyor. İşte, Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...