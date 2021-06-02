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Haberler Galeri Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan zamda. Temmuz, emekliler için kazanç ayı olacak. Yüzde 7.66 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 550 liraya varan artış getirirken, 1.100'er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. İşte, SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 23:20
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Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında zam alan emekliler gözlerini Temmuz'a çevirdi. Temmuz, emekliler için kazanç ayı olacak. Yüzde 7.66 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 550 liraya varan artış getirirken, 1.100'er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. İşte, SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Zam oranı, 5 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek.

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Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

İKRAMİYE 12-19 TEMMUZ'DA

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

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Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 550 liraya varan artış yaşanacak. Kurban Bayramı da 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor.