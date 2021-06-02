Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...

SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan zamda. Temmuz, emekliler için kazanç ayı olacak. Yüzde 7.66 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 550 liraya varan artış getirirken, 1.100'er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. İşte, SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...