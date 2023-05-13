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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 20:22
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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevaparı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

Buna göre; Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

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Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.