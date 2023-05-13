Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?