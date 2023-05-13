"700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, en düşük kamu işçisi maaşı zamlandı. Refah payıyla birlikte yüzde 45 zamlanan en düşük kamu işçisi maaşlarının ardından, zamlı maaşlar ve maaş farklarının yatacağı tarih sorgulanıyor. Peki, 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?