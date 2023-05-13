13 Mayıs 2023, Cumartesi
700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
"700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçisi zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı, 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, en düşük kamu işçisi maaşının yüzde 45 zamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Peki, 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:07
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