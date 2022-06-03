Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı kesinleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisi sonraıs fark kesinleşirken, geriye sadece bir veri kaldı. Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla ilk altı aylık zam oranı belli olacak. Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre maaş tablosu yeniden hesaplandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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