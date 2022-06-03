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Haberler Galeri Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı kesinleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisi sonraıs fark kesinleşirken, geriye sadece bir veri kaldı. Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla ilk altı aylık zam oranı belli olacak. Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre maaş tablosu yeniden hesaplandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:46
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Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

5 aylık enflasyon oranı sonrası emekli ve memur maaşı tek tek hesaplandı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yeni zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon oranı sonrası, emekli ve memur zammı netleşmeye başladı. Geriye son bir veri kalırken, güncel rakamlara göre maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası kim ne kadar alacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,44 oldu. Son rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam kesinleşti. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Son verilere göre ise memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 35,14 oldu.

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Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3.391 TL seviyesine çıkacak.

İşte 5 aylık orana göre yeni maaşlar:

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Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Güncel maaş: 2500 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3391 TL

Güncel maaş: 2600 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3526 TL

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Tabloya bak maaşını öğren! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon sonrası...

Güncel maaş: 2700 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3662 TL

Güncel maaş: 2800 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3797 TL

Güncel maaş: 2900 TL
5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3933 TL