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EYT'liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyon kişi emeklilik maaş başvurusunu yaptı. 4 milyonu aşkın kişi EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkı elde edecek. BES sistemi ile ikinci emekli maaşı ve ya da toplu para fırsatı da bulunuyor. Bankalar ve emeklilik şirketleri bu kişiler için cazip kampanyalara da başladı. Hal böyle olunca,"EYT'liler BES sistemi ile ne kazanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte EYT ile BES sistemi detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:53
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EYT’liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca prim ve yıl şartını tamamlayan kişiler emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemenin onaylanmasının ardından konu hakkında detaylar netleşti. Şartlar tamamlandıkça bu sayı daha da artacak. Yaklaşık 4.7 milyon kişi EYT düzenlemesiyle emeklilik imkanı elde edecek. İşte, EYT düzenlemesi ile BES siteminin detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyonu aşkın kişi emekli aylığı başvurusunu yaptı. Şartlar tamamlandıkça bu sayı daha da artacak.

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EYT’liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

Yaklaşık 4.7 milyon kişi EYT düzenlemesiyle emeklilik imkanı elde edecek.

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EYT’liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

EYT düzenlemesiyle emekli olanların bir bölümü çalışmaya devam ederken; kıdem tazminatını, emekli aylığını değerlendirmek için planlar yapıyor.

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EYT’liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

KAMPANYALAR HAREKETLENDİ

Birikim yapmak, birikimini değerlendirmek isteyen EYT'liler için seçeneklerden biri de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bankalar ve emeklilik şirketleri, bu nedenle EYT'lileri hedefine aldı.