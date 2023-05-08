EYT'liye BES detayları netleşti! Kampanya yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın kazanç takvimi hesaplandı! 45 yaş üstü çalışanlar...

EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyon kişi emeklilik maaş başvurusunu yaptı. 4 milyonu aşkın kişi EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkı elde edecek. BES sistemi ile ikinci emekli maaşı ve ya da toplu para fırsatı da bulunuyor. Bankalar ve emeklilik şirketleri bu kişiler için cazip kampanyalara da başladı. Hal böyle olunca,"EYT'liler BES sistemi ile ne kazanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte EYT ile BES sistemi detayları!