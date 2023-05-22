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Haberler Galeri Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

"Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemeleri her ayın ilk 10 gününde yatırılıyor. Söz konusu ödemeler hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 23:05
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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

"Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal yardım paraları bu ay henüz yatmadı. Bu noktada sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar internet arama motorlarında 'Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? ' sorularına yanıt arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ne zaman yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğin taktirde haberimizde son dakika gelişmelere yer verilecektir.

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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

ÖDEME SORGULAMA

Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden destek ödemelerini takip edebiliyor.

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,