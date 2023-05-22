23 Mayıs 2023, Salı
Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
"Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemeleri her ayın ilk 10 gününde yatırılıyor. Söz konusu ödemeler hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 23:05
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