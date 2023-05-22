"Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal yardım paraları bu ay henüz yatmadı. Bu noktada sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar internet arama motorlarında 'Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? ' sorularına yanıt arıyor.