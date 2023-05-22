EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1 milyonu aşkın kişi emeklilik hayaline kavuştu. Ancak düzenleme sonrasında emeklilik imkanını kıl payı kaçıranlar için kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Gerçekleşecek reform ile birlikte esnaf, çiftçi ve kadınlara erken emekliliğin yolunu açacak adımlar atılmış olacak. Bu düzenlemeler, özellikle 2000 sonrası doğumlu bireyler için kolay emeklilik imkanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. İşte, EYT sonrası emeklilik detaylar!