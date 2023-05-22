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Haberler Galeri EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1 milyonu aşkın kişi emeklilik hayaline kavuştu. Ancak düzenleme sonrasında emeklilik imkanını kıl payı kaçıranlar için kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Gerçekleşecek reform ile birlikte esnaf, çiftçi ve kadınlara erken emekliliğin yolunu açacak adımlar atılmış olacak. Bu düzenlemeler, özellikle 2000 sonrası doğumlu bireyler için kolay emeklilik imkanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. İşte, EYT sonrası emeklilik detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 19:34
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EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanların yüzünü güldürecek adımların atılması bekleniyor. 2000 sonrası sigortalılar için de emeklilik rotası çizilmiş olacak. Kısmi emeklilik olmak üzere belirli konuların üzerinden durulması bekleniyor. İşte, EYT sonrası kısmi emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

4.7 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başladı.

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EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek.

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EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.