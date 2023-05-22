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Haberler Galeri Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

"Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklamaları kamu kurumlarında çalışan işçiler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündem getirilecek ilk konu olan taşerona işçilere yönelik son durum merak konusu oldu. Peki, Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 23:59
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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

"Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başına gidilecek. Seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacak ve ilk gündem maddesi taşerona kadro olacak. Peki, Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro konusunda geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden birinin taşeron işçilere yönelik olacağını söyledi.

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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz"

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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?

"Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek."