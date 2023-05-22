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Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
"Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklamaları kamu kurumlarında çalışan işçiler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündem getirilecek ilk konu olan taşerona işçilere yönelik son durum merak konusu oldu. Peki, Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?