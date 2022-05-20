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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

Kiracılar ve ev sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklar son günlerde sürekli yargıya taşınıyor. Daha çok kira kazancı sağlamak için kurallara uygunsuz bir şekilde kiracılarını evden çıkmaya zorlayan ev sahiplerinin yeni bir oyunu daha gün yüzüne çıktı. Kiracıyı evinden yargı yoluyla hızlı bir şekilde çıkarmak isteyen ev sahipleri önce halen kendilerinin kullandıkları daire ya da iş yerini satıp, ardından da ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:20
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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan, kira artırımı yapamadığı için eve ihtiyaç sebebiyle kiracısına tahliye davası açan veya açacağını belirten konut sahiplerine karşı kiracıların hangi kanun ile haklarının olduğuna dair bilgi verdi.

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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

"YAKIN ZAMAN ÖNCE SATTIĞINI YARGILAMADA KANITLAMALIDIR"

Kiracıların haklarına ilişkin bilgi veren Doğan, "Mal sahipleri, Borçlar Kanununa göre; 5 yılını doldurmamış kiracılara her yıl TÜFE oranı üzerinde artış yapamayacaklarını öğrendiler. Ancak buna rağmen emsal ev kiralarının artmış olması, dolayısıyla daha yüksek kira getirisi sağlamak amacıyla kiracılarını tahliye etmeyi istiyorlar. Anlaşma yoluyla güncel kira artırımı yaptıramayan taşınmaz sahipleri önce halen kendilerinin kullandıkları konut veya iş yerini satıp, sonra gereksinim nedeni ile tahliye davası açıyor. İşte bu durumda kiracı, mal sahibinin gayrimenkulünü yakın zaman önce sattığını yargılamada kanıtlamalıdır. Çünkü içtihat, uygulama ve doktrine göre: kendi oturduğu evi tahliye davası açmadan önce satmış veya satılığa çıkarmışsa, kiralayanın ihtiyacının gerçek ve samimi olmadığı kabul edilir.

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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

Ayrıca Borçlar Kanunumuza göre gereksinimin gerçek, samimi ve zorunlu olması aranmaktadır.

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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

O TALEP YETERLİ SAYILMIYOR

Örneğin; kiralayan veya oğlunun sadece nişanlı olması, evlilik hususunda herhangi bir adım atılmaması evlilik nedeniyle ihtiyaç talebi olarak yeterli görülmemektedir.

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Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı

"FAZLA GELİR ELDE ETME AMACIYLA AÇILAN TAHLİYE DAVASI KABUL EDİLMEMEKTE"

Yine bu konuda yetişkinler için iş yerine yakınlık isteği kabul edilmemekte sadece çocukların okula gidiş gelişlerdeki zorlukları, ihtiyacın samimi olduğuna delil kabul etmekte, yakınlık uzaklığı gerçek ve samimi bir ihtiyaç olarak görmemektedir. Eğer kiralayan hali hazırda oturduğu konutun aidat, yakıt ve diğer giderlerini karşılamakta zorlandığını, bundan dolayı da kiralanana gerçekten ihtiyaç duyduğunu ispat ederse tahliye kararı verilmesi gerekmekte, fakat fazla gelir elde etme amacı ile açılan tahliye davası kabul edilmemektedir."