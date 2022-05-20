20 Mayıs 2022, Cuma
Kiracılar aman dikkat! Ev sahiplerinin bir oyunu daha ortaya çıktı
Kiracılar ve ev sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklar son günlerde sürekli yargıya taşınıyor. Daha çok kira kazancı sağlamak için kurallara uygunsuz bir şekilde kiracılarını evden çıkmaya zorlayan ev sahiplerinin yeni bir oyunu daha gün yüzüne çıktı. Kiracıyı evinden yargı yoluyla hızlı bir şekilde çıkarmak isteyen ev sahipleri önce halen kendilerinin kullandıkları daire ya da iş yerini satıp, ardından da ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:20
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20