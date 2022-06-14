Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bilindiği üzere kurbanlık fiyatları kilograma göre farklılık gösterebiliyor. Diğer yandan illere göre de fiyatlarda değişim gözlenlenebiliyor. Peki, 2022 il il koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...