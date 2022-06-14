14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Bilindiği üzere kurbanlık fiyatları kilograma göre farklılık gösterebiliyor. Diğer yandan illere göre de fiyatlarda değişim gözlenlenebiliyor. Peki, 2022 il il koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, küçükbaş...

Giriş Tarihi: 14.06.2022 06:43
  • 1
  • 25
Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl canlı büyükbaş kilogram fiyatı 75 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 80 TL'den başlayacak. Kemikli karkas et fiyatı ise 150 TL'yi bulacak. Bu durumda kurbanlık küçükbaşın fiyatı 2.500 ila 4.500 TL arasında seyrederken, büyükbaş fiyatı da 30 bin liradan başlayıp 50 bine kadar çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bayrama iki hafta kala yollara çıkacak olan kurbanlıklar kurulacak pazarlarda görücüye çıkacak. Kurbanda ortalama 850 bin büyükbaş, 2.5 milyon adet de küçükbaş hayvanın satıldığını anlatan sektör temsilcileri, "Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle bu sayılarda yüzde 10-20 düşüş olmuştu. Besicilerin gözü verilecek bayram ikramiyelerinde. Eğer bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.500 liraya çıkarsa besici de vatandaş da bayram eder" diyor.

  • 3
  • 25
Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İKİYE KATLADI
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre iki kat arttığını söyledi.

  • 4
  • 25
Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yücesan, "Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları besi yerinde 2.500 TL'den başlıyor. Ancak bu fiyat perakende de yani pazar yerinde 3.000 TL'yi görür. Kesimlik büyükbaş ise ortalama 30 bin TL'den başlayacak. Yani vatandaş hisse başına ortalama 4.500 ila 5.500 TL arasında ödeme yapacak" dedi.

  • 5
  • 25
Kurbanlık fiyatları netleşti! Kurbanlık fiyatları son dakika il il açıklandı: 2022 koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇADIR İÇİN 10 BİN TL İSTİYORLAR
Bu yıl artan yakıt maliyetleri nedeniyle nakliye ücretlerinin çok yükseldiğini aktaran Yücesan, "Geçen yıl Kars'tan İstanbul'a 8 bin liraya taşıyan kamyon bu yıl 20-25 bin TL istiyor. Büyükşehirlerde çadır kiraları çok arttı. Geçen yıl 5 bin TL'ye kiralanan çadır için bu yıl 10 bin TL'nin üzerinde fiyat istiyorlar" diye konuştu. Perakende satışta nakliye ve kira maliyetlerinin ekleneceğini aktaran Yücesan, "Örneğin Van'da 2.500 TL'den satılan küçükbaş hayvan İstanbul'da ortalama 3.000-3.500 liradan başlar. Satışlarda minimum yüzde 20 düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.