İŞKUR'dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS'siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

İŞKUR tarafından açık iş ilanları belirli aralıklarla güncelleniyor. 2022 yılının ilk 5 ayında binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, haziran ayı itibarıyla da 140 bine yakın işçi alınacağını duyurdu. Son ilanla göre 27 bin 879 beden işçisi alınacak. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, aşçı gibi onlarca kadroya yapılacak işçi sayısı belli oldu. İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için kurum üzerinden kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına nereden, nasıl başvuru yapılır?