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Haberler Galeri İŞKUR'dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS'siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

İŞKUR'dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS'siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

İŞKUR tarafından açık iş ilanları belirli aralıklarla güncelleniyor. 2022 yılının ilk 5 ayında binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, haziran ayı itibarıyla da 140 bine yakın işçi alınacağını duyurdu. Son ilanla göre 27 bin 879 beden işçisi alınacak. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, şoför, aşçı gibi onlarca kadroya yapılacak işçi sayısı belli oldu. İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için kurum üzerinden kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına nereden, nasıl başvuru yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 22:15
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İŞKUR’dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS’siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

İŞKUR tarafından Haziran ayı güncel iş ilanları duyuruldu. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet adresi üzerinden yüz binlerce personel alınacağını duyurdu. Kamu ve özel sektörde yapılacak alımlar hakkında detaylar belli oldu. İŞKUR üzerinden kayıtlarını tamamlayanlar başvurularını gerçekleştiriyor. Süreç sonucunda başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlara geri bildirim sağlanıyor. Peki, İŞKUR açık iş ilanları başvurusu için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS’siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

2022 HAZİRAN İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞLUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, 140 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Güncel verilere göre en çok alım yapılacak işlerde 22 bin 879 ile beden işçisi ön plana çıkıyor.

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İŞKUR’dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS’siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

İşte alım yapılacak açık işçi sayısı:

Beden işçisi (Genel): 27.879

Temizlik görevlisi: 4.680

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İŞKUR’dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS’siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.799

Garson (Servis elemanı): 3.471

Konfeksiyon işçisi: 2.133

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İŞKUR’dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS’siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...

Ön muhasebeci: 1.933

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.889

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız): 1.704

Ambar/Depo görevlisi: 1.607