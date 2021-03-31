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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Devlet düğmeye bastı! En az 8 bin 904 lira para hesaplarda! Bu parayı almak için... Devlet düğmeye bastı! En az 8 bin 904 lira para hesaplarda! Bu parayı almak için...
Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Devlet düğmeye bastı ve bu sene ücretlerde artış yaşandı. Ödemeler 1500 lira civarında artış yaşadı. En az 8 bin 904 lira ödeme Ziraat Bankası hesaplarına yatıyor. Çalışan anneler için doğum izninde geçen sürelere ilişkin devlet ödeme yapıyor. Geçen sene 7 bin 324 lira ödeniyordu. Çoğu kişi bilmiyor, aynı zamanda annelere süt parası ve ilk çocuk yardımı da yapılıyor. Ödemeden yararlanmak için SGK'ya başvurmak gerekiyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ödemeler yapılıyor.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 21:42
Devlet düğmeye bastı. En az 8 bin 904 lira para hesaplarda. Bu parayı almak için SGK'ya başvuruda bulunmak gerekiyor. 2021 yılında ücretlerde artış yaşandı. Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. Başvuruların sonuçlanmasının ardından Ziraat Bankası'nda ödemeler yapılıyor. İşte, doğum izninden yararlanmak için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN AZ 8 BİN 904 LİRA PARA HESAPLARDA...
Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var.
Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunlu (bu süre memurlarda 24 ay).
Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den kontrol edilebiliyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8.904 lira.
ŞARTLARI NELER? Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.