Devlet düğmeye bastı! En az 8 bin 904 lira para hesaplarda! Bu parayı almak için...

Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Devlet düğmeye bastı ve bu sene ücretlerde artış yaşandı. Ödemeler 1500 lira civarında artış yaşadı. En az 8 bin 904 lira ödeme Ziraat Bankası hesaplarına yatıyor. Çalışan anneler için doğum izninde geçen sürelere ilişkin devlet ödeme yapıyor. Geçen sene 7 bin 324 lira ödeniyordu. Çoğu kişi bilmiyor, aynı zamanda annelere süt parası ve ilk çocuk yardımı da yapılıyor. Ödemeden yararlanmak için SGK'ya başvurmak gerekiyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ödemeler yapılıyor.