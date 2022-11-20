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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

EYT'de şartlar netleşirken gelecek olan düzenleme ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açılmış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra bekleyenler emekli olabilecekler. Peki 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar nasıl EYT'li olabilir? işte 1999 sonrası EYT'li olmanın 5 yolu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:00
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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme ile ilgili tablo oluşmaya başladıkça belirlenen kesimin dışında kalan vatandaşlar EYT'li olmanın yolunu araştırmaya başladı. 8 Eylül 1999'da önce sigortalı olanlar, ilk grup olacak iken süreç ilerledikçe kapsam genişleyerek diğer vatandaşlarda EYT'li sayılabilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsıyor. Ancak daha sonra sigortalı olanlar için de EYT'li olma fırsatları var.
İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı....

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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

İŞTE SİZİ EYT'Lİ YAPACAK O 5 İMKAN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelecek. Ardından yasalaşma sürecinin sonunda Ocak ayından itibaren başvurular başlayacak.

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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar, tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

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1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var.