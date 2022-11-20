HaberlerGaleri1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?
1999 sonrası için EYT bilmecesi çözüldü! 2000 ve sonrası sigortalılara 5 yol haritası! Kimler işe giriş tarihini geri çekebilir?
EYT'de şartlar netleşirken gelecek olan düzenleme ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açılmış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra bekleyenler emekli olabilecekler. Peki 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar nasıl EYT'li olabilir? işte 1999 sonrası EYT'li olmanın 5 yolu...