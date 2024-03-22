HaberlerGaleriİŞKUR’dan masa başı iş arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste
İŞKUR’dan masa başı iş arayanlara özel imkan! KPSS şartsız lise mezunu 1.246 Büro Memuru alımı başladı! İşte liste
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı aranmaksızın Büro Memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. İlan kapsamında alım yapılacak kurumlara ilişkin detaylar da açıklandı. İşte alıma ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:55Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:55