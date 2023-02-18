MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL ödeme!

Kamu ve özel bankaların emekli promosyon yarışları tüm hızıyla sürüyor. Mart ayında promosyon rakamları güncellenirken bir yandan da EYT hazırlıkları başladı. 3 yıl kalma sözü verene ilk maaşla beraber tek seferlik promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?