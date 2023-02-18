18 Şubat 2023, Cumartesi
MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL ödeme!
SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve EYT'lilerin gözü banka promosyon rakamlarında. Güncel emekli promosyon ücretleri Mart ayıyla birlikte güncellendi. Mart ayına sayılı günler kala emekliler bankaları araştırmaya başladı. Peki emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Maaşa göre belirlenen emekli promosyonlarına dair detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:44
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