Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD 'kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı' şeklindeki sorulara yanıt verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 80 bine yakın konut ağır hasar aldı, yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Şu ana kadar 38 bin 44 vatandaşımız asrın felaketinde hayata gözlerini yumdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte, "AFAD 'kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı" şeklindeki sorulara verilen cevaplar...