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Haberler Galeri Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD 'kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı' şeklindeki sorulara yanıt verdi

Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD 'kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı' şeklindeki sorulara yanıt verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 80 bine yakın konut ağır hasar aldı, yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Şu ana kadar 38 bin 44 vatandaşımız asrın felaketinde hayata gözlerini yumdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte, "AFAD 'kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı" şeklindeki sorulara verilen cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 19:50
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Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD ’kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı’ şeklindeki sorulara yanıt verdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 80 bine yakın konut ağır hasar aldı, yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Şu ana kadar 38 bin 44 vatandaşımız asrın felaketinde hayata gözlerini yumdu

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD ’kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı’ şeklindeki sorulara yanıt verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD ’kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı’ şeklindeki sorulara yanıt verdi

AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde üzerinden, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin 18 soru ve bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

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Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD ’kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı’ şeklindeki sorulara yanıt verdi

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

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Barınma desteğine ilişkin tüm merak edilenler! AFAD ’kira desteği verilecek mi? Hesabıma para yatmadı’ şeklindeki sorulara yanıt verdi

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.