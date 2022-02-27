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Haberler Galeri Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Mart ayı kira artış oranı, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Şubat ayının bitmesine kısa süre kala mart ayında sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, hangi oranda zam yapılacağını araştırmaya başladı. Şubat ayında kira artış oranı yüzde 22.58 olarak gerçekleşmişti. Peki, Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 19:53
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Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Mart ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Mart ayında yeni oran üzerinden kontrat yapmaya hazırlanan kiracılar ve ev sahipleri, mart ayında ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Ev sahipleri, yasal olarak belirlenen oranın üzerinde artış yapamıyor. Peki, Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Mart ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak 2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.

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Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

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Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

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Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.