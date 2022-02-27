27 Şubat 2022, Pazar
Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Mart ayı kira artış oranı, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Şubat ayının bitmesine kısa süre kala mart ayında sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, hangi oranda zam yapılacağını araştırmaya başladı. Şubat ayında kira artış oranı yüzde 22.58 olarak gerçekleşmişti. Peki, Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 19:53
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