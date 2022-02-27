EYT için kademe kademe çözüm. Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik. Asgari ücret, emekli ve memur zammı... EYT ve 3600 ek gösterge için düzenlemelerin ne aşamada olduğu merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında belirli aralıklarla açıklamalar geliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları tek tek anlattı. Süreci yakından takip edenler, "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, EYT için son dakika gelişmeleri...