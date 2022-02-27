27 Şubat 2022, Pazar
EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...
EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2022 yılı itibariyle birçok değişiklik hayata geçirilirken, 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yapılacak düzenlemeler gündemin ilk sırasında bulunuyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için son dakika gelişmesi umutları yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı EYT açıklamasıyla, düzenlemedeki tüm detayları anlattı, tarih verdi. Konu hakkında gelecek açıklamaları bekleyenler, "EYT son durum ne, ne zaman çıkacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, EYT son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 09:26
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