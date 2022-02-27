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Haberler Galeri EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2022 yılı itibariyle birçok değişiklik hayata geçirilirken, 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yapılacak düzenlemeler gündemin ilk sırasında bulunuyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için son dakika gelişmesi umutları yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı EYT açıklamasıyla, düzenlemedeki tüm detayları anlattı, tarih verdi. Konu hakkında gelecek açıklamaları bekleyenler, "EYT son durum ne, ne zaman çıkacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, EYT son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 09:26
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EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT için kademe kademe çözüm. Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik. Asgari ücret, emekli ve memur zammı... EYT ve 3600 ek gösterge için düzenlemelerin ne aşamada olduğu merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında belirli aralıklarla açıklamalar geliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları tek tek anlattı. Süreci yakından takip edenler, "EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, EYT için son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Sorularımızı cevaplandıran Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı.

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EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN TEMSİLCİLERLE 5 KONU GÜNDEME ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

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EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi. İşte bu 5 adımlı çalışma:

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EYT için kademe kademe çözüm! Tarih belli oldu, yüksek maaş + 2-3 yıl erken emeklilik! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

1) 2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.