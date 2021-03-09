Emekliye nefes aldıracak ödeme! 461 TL aile yardımı müjdesi! Son dakika gelişmesi...

Milyonlarca emekli yıl içinde çeşitli ödemeler ile derin nefes alıyor. 2020 yılında birçok hak ve kazanç elde eden emekliler için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emeklilere ek geli sağlayacak 461 TL aile yardımı için talep yeniden dile getiriliyor. Türkiye Emekliler Derneği ayrıca "İşçi ve memurlara çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de devam etsin" sözleriyle SSK'lılar için de konuyu gündeme taşımıştı. Emekliler hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...