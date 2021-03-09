Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye nefes aldıracak ödeme! 461 TL aile yardımı müjdesi! Son dakika gelişmesi... Emekliye nefes aldıracak ödeme! 461 TL aile yardımı müjdesi! Son dakika gelişmesi...
Milyonlarca emekli yıl içinde çeşitli ödemeler ile derin nefes alıyor. 2020 yılında birçok hak ve kazanç elde eden emekliler için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emeklilere ek geli sağlayacak 461 TL aile yardımı için talep yeniden dile getiriliyor. Türkiye Emekliler Derneği ayrıca "İşçi ve memurlara çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de devam etsin" sözleriyle SSK'lılar için de konuyu gündeme taşımıştı. Emekliler hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 18:38
Emekliye nefes aldıracak ödeme! 461 TL aile yardımı müjdesi. Milyonlarca emekli bu ay gerçekleşecek KPDK toplantısından çıkacak kararları dört gözle bekliyor. Memurlar gibi emeklilerin de gözü bu ay toplanması beklenen KPDK'da. Emekliler, aylık 461 lira ek gelir yolunu açacak aile yardımının bu toplantıda karara bağlanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği tarafından dile getirilen taleplerin hayata geçmesi halinde 461 TL aile yardımı sağlanacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emeklinin gündeminde aile yardımı var. Bu ay toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
2. FORMÜL TOPLU SÖZLEŞME
Emekliler, başta aile yardımı olmak üzere pek çok talebinin bu toplantının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.
KPDK'dan sonuç çıkmazsa, konunun Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme masasına taşınması isteniyor.
Talep hayata geçerse, memurlara eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımı, emeklilikte de devam edecek.