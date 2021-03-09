İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek! Ancak bu şartlara dikkat! Eğer bunu belirtmezseniz...

Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince bazı istisnalar da bulunuyor. Kadınlar için kıdem tazminatı almanın birkaç yolu var. Öncelikle her sigortalı çalışan için olan hakları kısaca yazalım. Kadın erkek bütün çalışanlar eğer emeklilikte yaş harici tüm şartları tamamlamışlarsa tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bu şart 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda 15 yıl 3600 gün, daha sonra sigortalı olanlarda ise 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 gündür.

Bunun dışında kadın erkek tüm sigortalılar emekli olduklarında yine tazminatlarını alıp ayrılabilirler.

Kadınlar için özel durum ise evlilik sonucu ortaya çıkıyor. Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var.