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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek! Ancak bu şartlara dikkat! Eğer bunu belirtmezseniz... İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek! Ancak bu şartlara dikkat! Eğer bunu belirtmezseniz... İşçiler, çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alabiliyor. Çalışanların bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması ve çalışanın işten çıkarılmış olması gerekiyor. İşçilerin istifasıyla işten çıkması durumunda tazminat verilmiyor. Ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanılabiliyor. Bunlardan biri de evlilik şartı. Bu özel durum kadınlara tazminat alabilmenin yolunu açıyor. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 09.03.2021 16:12
Evlilikte kıdem tazminatı alınabilir mi? Kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış ve işveren tarafından işten çıkarılmış olma şartı aranıyor. İstifa eden bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılmaları gerekiyor. İşte evlilik ile kıdem tazminatı almanın şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, kadınlar istifa etseler de kıdem tazminatı alabiliyor. Evlilik bu hakkı sağlıyor. Ancak bunun bazı şartları var.
Kadınlar için tazminatta bazı haklar olduğunu duydum. Ben 2008 yılından bu yana aynı şirkette çalışıyorum. Ben de ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Nimet MAVİ
Kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak, veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Yani istifa tazminat kazandırmıyor.
Ancak 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince bazı istisnalar da bulunuyor. Kadınlar için kıdem tazminatı almanın birkaç yolu var. Öncelikle her sigortalı çalışan için olan hakları kısaca yazalım. Kadın erkek bütün çalışanlar eğer emeklilikte yaş harici tüm şartları tamamlamışlarsa tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bu şart 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda 15 yıl 3600 gün, daha sonra sigortalı olanlarda ise 7 bin gün ya da 25 yıl 4500 gündür.
Bunun dışında kadın erkek tüm sigortalılar emekli olduklarında yine tazminatlarını alıp ayrılabilirler.
Kadınlar için özel durum ise evlilik sonucu ortaya çıkıyor. Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var.
1 YILLIK SÜREYE DİKKAT EDİN
Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi.
Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz gerekiyor. Yazacağınız dilekçe çok önemli.