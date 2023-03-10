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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

"Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı için beklenen açıklama geldi. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödeme yapılan illeri merak ediyor. Peki, Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:55
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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

"Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: - "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık" açıklamasında bulundu. Peki, Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık"

"Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor"

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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

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Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...

Bakan Yanık, 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."