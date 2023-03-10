10 Mart 2023, Cuma
Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
"Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı için beklenen açıklama geldi. Sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödeme yapılan illeri merak ediyor. Peki, Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:55
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