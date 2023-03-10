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Haberler Galeri EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

"EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de başlamış oldu. EYT'liler eğer çalışıyorsa işten çıkmaları gerekiyor. İşten çıkışını alan EYT'liler e-Devlet üzerinden kolaylıkla emeklilik başvurusunu gerçekleştirebilecek. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:37
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EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

"EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT başvurusu için vatandaşlar SGK müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyorlar. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

EYT BAŞVURU SONUCU KEÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

EYT başvuru sonuç tarihi hakkında net bir açıklama yok. Süre değişiklik gösterirken 15 gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

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EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

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EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

EYT BAŞVURU SONUÇLARI 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı resmi sayfası üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada EYT başvuru sonucunun sorgulanabileceği ekrana yer verildi.

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EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

EYT başvurusunu yapanlar ise aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.