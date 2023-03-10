EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?

"EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de başlamış oldu. EYT'liler eğer çalışıyorsa işten çıkmaları gerekiyor. İşten çıkışını alan EYT'liler e-Devlet üzerinden kolaylıkla emeklilik başvurusunu gerçekleştirebilecek. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?