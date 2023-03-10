HaberlerGaleriİŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...
İŞKUR tarafından kamu ve özel sektör için iş alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Kurum tarafından Mart ayına ilişkin iş ilanları için güncelleme geldi. İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi ararken, 2 bakanlık da 67 bin 500 personel alımı için kolları sıvadı. İş arayışında olanlar kurum üzerinden kayıtlarını oluşturarak başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Hal böyle olunca, "İş arayanlar nasıl başvuru yapacaklar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR iş ilanları için detaylar!