İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

Özel sektörde ise halen İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi aranıyor. İŞKUR'a başvuran işverenler en çok beden işçisi alımı için harekete geçmiş durumda.

19 bin 660 beden işçisi için başvuru ilanı bulunurken, açık işlerde beden işçilerini 2 bin 869 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 263 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 115 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 952 kişiyle satış danışmanı izliyor.