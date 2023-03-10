10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

İŞKUR tarafından kamu ve özel sektör için iş alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Kurum tarafından Mart ayına ilişkin iş ilanları için güncelleme geldi. İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi ararken, 2 bakanlık da 67 bin 500 personel alımı için kolları sıvadı. İş arayışında olanlar kurum üzerinden kayıtlarını oluşturarak başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Hal böyle olunca, "İş arayanlar nasıl başvuru yapacaklar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR iş ilanları için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:39
  • 1
  • 15
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

Kamu ve özel sektör için yeni istihdam haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için hazırlıklarını sürdürürken, deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı 50 bine çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte, İŞKUR iş ilanları için son detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

Özel sektörde ise halen İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi aranıyor. İŞKUR'a başvuran işverenler en çok beden işçisi alımı için harekete geçmiş durumda.

19 bin 660 beden işçisi için başvuru ilanı bulunurken, açık işlerde beden işçilerini 2 bin 869 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 263 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 115 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 952 kişiyle satış danışmanı izliyor.

  • 3
  • 15
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 175 bini aştı.

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 65 bin 313 işe yerleşme gerçekleştirilirken, ilk 2 ayda sağlanan istihdam 147 bin 405'e ulaştı.

  • 4
  • 15
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

Ocak-Şubat döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)" mesleklerinde gerçekleştirildi.

  • 5
  • 15
İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...

TURİZM ETKİSİ

Şubat ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 142 bin 640 oldu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (176.742) imalat sanayi sektöründe, mesleklere göre ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı, turizm ve otelcilik elemanı" mesleklerinde görüldü.