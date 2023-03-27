Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi ekonomi üzerinde etkili olan enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanacak. Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak belirlenmişti. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?