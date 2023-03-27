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Haberler Galeri Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT'li için aylık dilim...

Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT'li için aylık dilim...

Emekli maaşlarında yapılan düzenleme sonrasında taban maaş 7.500 TL olarak açıklandı. Yaşanan artış sonrasında bankaların promosyon miktarlarında da artış yaşanacak. Taban aylık artışından yararlanan emekli ve EYT'liler, bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanabilecek. Böylelikle emekliler bayram ikramiyesi, maaş ödemesi ve promosyon miktarlarında yaşanan artış ile Nisan ayını kazançlı geçecek. Yeni artış ile en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2023 promosyon miktarları ne kadar oldu? İşte detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:08
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Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT’li için aylık dilim...

Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltecek düzenleme milyonlarca emeklinin gelirini artırıyor. Emekliler ve EYT'liler bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanacak. Bankalarda promosyon miktarlarında yeniden güncellemeye gitti. İşte, güncel promosyon miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT’li için aylık dilim...

Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emekliler 3.500-7.500 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyon yerine, 7.500-10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alabilecek.

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Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT’li için aylık dilim...

Emeklinin aynı bankada bin ile bin 750 lira arasında avantajı olacak. Bankasını değiştirirse avantaj daha da büyüyebilecek.

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Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT’li için aylık dilim...

EYT'LİLER DE AVANTAJLI

Yine taban aylık düzenlemesinden yararlanacak EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira maaş aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabilecek.

7.500 liradan az maaş ödenecek olsa seçtiği bankaya göre 3.500 ile 7.000 lira arasında promosyon alabilecek olan EYT'liler, 7.500 lira düzenlemesi sayesinde 4.500-9.000 lira arasındaki promosyon tutarlarından yararlanabilecek.

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Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT’li için aylık dilim...

NASIL YARARLANILACAK?

Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, düzenlemenin yasalaşıp ilk maaş ödemesinin yapılmasının ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek.

İsterse de aldığı promosyonun kalan bölümünün parasını iade ederek bankasını değiştirebilecek.