Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT'li için aylık dilim...

Emekli maaşlarında yapılan düzenleme sonrasında taban maaş 7.500 TL olarak açıklandı. Yaşanan artış sonrasında bankaların promosyon miktarlarında da artış yaşanacak. Taban aylık artışından yararlanan emekli ve EYT'liler, bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanabilecek. Böylelikle emekliler bayram ikramiyesi, maaş ödemesi ve promosyon miktarlarında yaşanan artış ile Nisan ayını kazançlı geçecek. Yeni artış ile en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2023 promosyon miktarları ne kadar oldu? İşte detaylar!