HaberlerGaleriAcil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Bankaların nakit ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Mart ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan yeni kampanya açıklamaları gelmeye devam ediyor. Özel ve kamu bankalarından bütçe planlaması dahilinde kredi almak mümkündür. Bu süreçte kredi çekmek istediğiniz miktar ve kredi vadesi büyük önem taşıyor. Bankalar ödeme planı hakkında detayları internet şubeleri üzerinden paylaşıyor. İşte bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları!