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Haberler Galeri Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bankaların nakit ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Mart ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan yeni kampanya açıklamaları gelmeye devam ediyor. Özel ve kamu bankalarından bütçe planlaması dahilinde kredi almak mümkündür. Bu süreçte kredi çekmek istediğiniz miktar ve kredi vadesi büyük önem taşıyor. Bankalar ödeme planı hakkında detayları internet şubeleri üzerinden paylaşıyor. İşte bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:27
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Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bankaların ihtiyaç ve tüketici kredi miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip ederek ona göre tercihini yapacak. Ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları mercek altına aldı. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

ZİRAAT BANKASI

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

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Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

HALKBANK

En az 1.000 TL olmak üzere; 50.000 TL'ye kadar 36 aya, 50.001 TL- 70.000 TL arasında 24 aya varan vade seçenekleriyle Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilir,

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Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

VAKIFBANK

3.000 TL ile 125.000 TL arasında kullandırılacak Vakıfbank İhtiyaç Kredisi, 36 aya kadar vade seçeneğine sahiptir. Kredi miktarı ve vadesine göre değişmekle birlikte yüzde 1,57'den başlayan faiz oranları uygulamaktadır.

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Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

YAPIKREDİ

Başvuru ve Kullanımla İlgili Bilgiler

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından ihtiyaç kredisi kullanımı yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.