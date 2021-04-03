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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Nisan ayı ödemeleri hangi illere yattı? 3 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Nisan ayı ödemeleri hangi illere yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Nisan tarihli evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli kişilerin yakınlarına verilen evde bakım yardımı ödemeleri devam ediyor. Nisan ayına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yatırılacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, 3 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Nisan ayı ödemeleri hangi illere yattı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:09
3 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor. İlk defa bu ödemeden faydalanacak olanlar ödemelerin takvimini merak ederken, mevcut olarak almaya devam edenler ise ödemelerin hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 3 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Nisan ayı ödemeleri hangi illere yattı? İşte konu hakkında tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Nisan ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den güncel listeye ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.