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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler enflasyon oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun mart ayı verisin için geri sayım başlarken, enflasyon beklentisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:18
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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

Son dakika... Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi için son dakika açıklaması geldi. 2022 Şubat verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 artmıştı. Mart ayı enflasyon oranının merak eden vatandaşlar, TÜİK'in açıklayacağı veri öncesinde beklenti rakamını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 2022 Mart ayı enflasyon oranı 4 Mart 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon verileri her ayın 3'ünde açıklanır. Ayın 3'ü hafta sonuna denk geldiği takdirde, enflasyon oranı bir sonraki iş günü açıklanır.

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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

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Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.