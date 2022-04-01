01 Nisan 2022, Cuma
Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?
Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler enflasyon oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun mart ayı verisin için geri sayım başlarken, enflasyon beklentisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:18
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