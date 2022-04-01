Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor. Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışan ve emeklilerin Nisan ve Temmuz ayında gelirlerinde artış yaşanacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Gündeme gelen konular hakkında çalışmaların ne aşamada olduğu merak ediliyor. İşte, Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?