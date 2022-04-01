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Haberler Galeri Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gündemina maaşlarda yaşanacak artışlar yer alıyor. Bayram ikramiyelerinin ödenmesine kısa süre kala miktar konusunda gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ikramiye ve Temmuz için ilave zamlar gündemde yer alıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerde artış yaşanacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:56
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Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor. Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışan ve emeklilerin Nisan ve Temmuz ayında gelirlerinde artış yaşanacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Gündeme gelen konular hakkında çalışmaların ne aşamada olduğu merak ediliyor. İşte, Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

NİSAN'DA EMEKLİ İÇİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

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Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.

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Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Temmuz da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek.

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Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.