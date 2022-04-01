HaberlerGaleriEmekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gündemina maaşlarda yaşanacak artışlar yer alıyor. Bayram ikramiyelerinin ödenmesine kısa süre kala miktar konusunda gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ikramiye ve Temmuz için ilave zamlar gündemde yer alıyor. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerde artış yaşanacak mı?