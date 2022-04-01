01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI sigara fiyatı ne kadar? 1 Nisan'da sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiasının ardından JTI grubuna ait sigara markalarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde "JTI sigara zammı var mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:07
  • 1
  • 12
JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI sigara zammı var mı? 2022 yılında JTI ve diğer sigara şirketleri tarafından ocak ve mart ayında toplam 6 lira zam yapıldı. Nisan ayında sigaralara yeniden zam yapılacağı iddia edilirken, Nisan ayının gelmesiyle birlikte güncel fiyatlar gündeme geldi. Peki, JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI SİGARA ZAMMI GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Japan Tobacco International (JTI) tarafından henüz sigara zammı açıklaması gelmedi.

1 Nisan itibarıyla güncel sigara fiyatları şu şekilde:

  • 3
  • 12
JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

  • 4
  • 12
JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

  • 5
  • 12
JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL