JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum

JTI sigara fiyatı ne kadar? 1 Nisan'da sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiasının ardından JTI grubuna ait sigara markalarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde "JTI sigara zammı var mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...