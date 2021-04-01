Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı heyecanla bekleniyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yılın üçüncü enflasyon verisi için geri sayım başlarken, ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...