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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı heyecanla bekleniyor. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yılın üçüncü enflasyon verisi için geri sayım başlarken, ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 13:12
Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mart ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Yılın üçüncü enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin yeni maaşları için ipuçları gelmeye başlayacak. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Mart ayı enflasyon oranı, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2021 yılının ilk üçüncü aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları için ipuçları ortaya çıkacak.
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,11, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.