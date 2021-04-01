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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli 3 kere kazanacak! 2021'de SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzü gülecek! Zamlı maaş, promosyon, ikramiye... Emekli 3 kere kazanacak! 2021'de SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzü gülecek! Zamlı maaş, promosyon, ikramiye... Milyonlar emekli promosyon ve ikramiye ile ek gelir elde ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez 1.000'er lira alan emekliler, 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanıma kavuştu. Öte yandan en düşük emekli maaşı da 1.500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu sayade 3'lü kazanç sağlıyor. Emekli banka promosyonu, bayram ikramiyesi ve maaş tutarı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:26
Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. Temmuz ayı zammı için bekleyiş sürerken, emekliler bayram ikramiyesi, banka promosyonu ve zamlı maaş ile 3'lü kazanç elde ediyor. Bu imkanlardan mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emekliler de yararlanabilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 3 KERE KAZANACAK
Yılda 2 kez 1000'er lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı alan emeklilerin taban aylıkları da yükseltildi. Emekli maaşı bağlananlar, en az 1.500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bununla birlikte, yıllık 2.000 TL bayram ikramiyesi ve 625-1.700 lira arasında promosyon yolu açıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği,
"Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı. NASIL DEĞİŞECEK?
Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak.
Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak.