Emekli 3 kere kazanacak! 2021'de SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzü gülecek! Zamlı maaş, promosyon, ikramiye...

Milyonlar emekli promosyon ve ikramiye ile ek gelir elde ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez 1.000'er lira alan emekliler, 3 yılda bir banka promosyonu ile ek kazanıma kavuştu. Öte yandan en düşük emekli maaşı da 1.500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu sayade 3'lü kazanç sağlıyor. Emekli banka promosyonu, bayram ikramiyesi ve maaş tutarı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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