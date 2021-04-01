Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı! İlk kez kendi parasını kazandı

Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı. Kadınlardan 7'si daha sonra 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurdu. Serada organik olarak meyve ve sebze yetiştiren kadınlar, turşu, salçaya ve baharat üretmeye başladı.