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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı! İlk kez kendi parasını kazandı Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı! İlk kez kendi parasını kazandı
Gaziantep'te 7 kadın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından kooperatif kurarak organik ürünlerden yaptıkları turşu ve reçelleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 10:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burada hem teorik hem de pratik eğitim alan 200 kadın, modern tarım yöntemlerini öğrenerek üretim yapmaya başladı. Kadınlardan 7'si daha sonra 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurdu. Serada organik olarak meyve ve sebze yetiştiren kadınlar, turşu, salçaya ve baharat üretmeye başladı.
Kadınların ürettiği organik ürünler, yurt içinin yanı sıra gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç, tarım okulunda aldıkları eğitimin ardından 7 kadın ile kooperatif kurarak üretime başladıklarını söyledi.
İlk etapta patlıcan, biber ve domates kurutmalıklarının satışını yaptıklarını anlatan Toğaç, "Kuruttuğumuz sebzeleri sattık. Ardından seramızda tekrar ekimler yaptık. Ürettiğimiz ürünleri ilk defa geçen yıl eylül ayında satışa çıkarttık. Seramızda organik olarak yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerden hazırladığımız 200 bin kavanoz turşu ihracatımızı Almanya'ya gerçekleştirdik" dedi.