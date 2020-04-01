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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/5 kapsamında gerçekleştirilen tercih işlemleri bugün sona eriyor. Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam 32 bin personel alımı yapılacağını müjdelemişti. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli kadrolarına başvuru yapan vatandaşlar sonuçlara kilitleni. Peki, KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:29
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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre, 18 bin personel alımı için tercih işlemleri bugün (1 Nisan) sona eriyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih işlemleri için başvuru yapan adaylar sonuçlara kilitlendi. Gözler sağlık atamalarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

SAĞLIK ATAMALARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri bugün sona eriyor. Atamaların hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır

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KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.