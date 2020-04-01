KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/5 kapsamında gerçekleştirilen tercih işlemleri bugün sona eriyor. Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam 32 bin personel alımı yapılacağını müjdelemişti. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli kadrolarına başvuru yapan vatandaşlar sonuçlara kilitleni. Peki, KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.04.2020 14:22Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:29