KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre, 18 bin personel alımı için tercih işlemleri bugün (1 Nisan) sona eriyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih işlemleri için başvuru yapan adaylar sonuçlara kilitlendi. Gözler sağlık atamalarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...